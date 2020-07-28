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Кандидаты выступят по телевидению второй раз 28 июля. Что они скажут?
Источник материала: БДГ
Выступления четырех кандидатов в президенты планируются 28 июля вечером на телеканале «Беларусь 1» в следующем порядке:
Выступление Сергея Черечня будет полностью посвящено экономической программе. Кандидат даст оценку сегодняшней ситуации в экономике и предложит свои варианты по ее улучшению, сообщает
Андрей Дмитриев расскажет о важности объединения всех, кто хочет нового президента. Первое выступление кандидат посвятил национальным ценностям. Дмитриеву не понравилась работа телевизионных гримеров, поэтому он намерен в этот раз отказаться от грима.
Выступление Светланы Тизановской, по словам ее пресс-секретаря Анны Красулиной, в понедельник еще не было окончательно готово. Поэтому подробности она сообщить отказалась, однако отметила, что кандидат уже ведет себя увереннее как политик.
Анна Канопацкая уже озвучила свою предвыборную программу в предыдущем выступлении. Во вторник она намерена заявить о создании партии – о ее названии, целях и задачах.
Кандидаты имеют право выступить не телевидении дважды. Первое выступление
Александр Лукашенко от выступления на телевидении отказался.
Выборы в Беларуси
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Выступления четырех кандидатов в президенты планируются 28 июля вечером на телеканале «Беларусь 1» в следующем порядке:
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