Кандидаты выступят по телевидению второй раз 28 июля. Что они скажут?

Выступления четырех кандидатов в президенты планируются 28 июля вечером на телеканале «Беларусь 1» в следующем порядке:

17.00 - Сергей Черечень,

17.30 - Андрей Дмитриев,

18.00 - Светлана Тихановская,

18.30 - Анна Канопацкая.

Выступление Сергея Черечня будет полностью посвящено экономической программе. Кандидат даст оценку сегодняшней ситуации в экономике и предложит свои варианты по ее улучшению, сообщает kp.by .

Андрей Дмитриев расскажет о важности объединения всех, кто хочет нового президента. Первое выступление кандидат посвятил национальным ценностям. Дмитриеву не понравилась работа телевизионных гримеров, поэтому он намерен в этот раз отказаться от грима.

Выступление Светланы Тизановской, по словам ее пресс-секретаря Анны Красулиной, в понедельник еще не было окончательно готово. Поэтому подробности она сообщить отказалась, однако отметила, что кандидат уже ведет себя увереннее как политик.

Анна Канопацкая уже озвучила свою предвыборную программу в предыдущем выступлении. Во вторник она намерена заявить о создании партии – о ее названии, целях и задачах.

Кандидаты имеют право выступить не телевидении дважды. Первое выступление прошло 21 июля.

Александр Лукашенко от выступления на телевидении отказался.