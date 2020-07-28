ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кандидаты выступят по телевидению второй раз 28 июля. Что они скажут?

28.07.2020 10:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Выступления четырех кандидатов в президенты планируются 28 июля вечером на телеканале «Беларусь 1» в следующем порядке:

  • 17.00 - Сергей Черечень,
  • 17.30 - Андрей Дмитриев,
  • 18.00 - Светлана Тихановская,
  • 18.30 - Анна Канопацкая.

Выступление Сергея Черечня будет полностью посвящено экономической программе. Кандидат даст оценку сегодняшней ситуации в экономике и предложит свои варианты по ее улучшению, сообщает kp.by.

Андрей Дмитриев расскажет о важности объединения всех, кто хочет нового президента. Первое выступление кандидат посвятил национальным ценностям. Дмитриеву не понравилась работа телевизионных гримеров, поэтому он намерен в этот раз отказаться от грима.

Выступление Светланы Тизановской, по словам ее пресс-секретаря Анны Красулиной, в понедельник еще не было окончательно готово. Поэтому подробности она сообщить отказалась, однако отметила, что кандидат уже ведет себя увереннее как политик.

Анна Канопацкая уже озвучила свою предвыборную программу в предыдущем выступлении. Во вторник она намерена заявить о создании партии – о ее названии, целях и задачах.

Кандидаты имеют право выступить не телевидении дважды. Первое выступление прошло 21 июля.

Александр Лукашенко от выступления на телевидении отказался.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступления четырех кандидатов в президенты планируются 28 июля вечером на телеканале «Беларусь 1» в следующем порядке:
 
Новости дня
Новости разные
 
Что читать: топ книг, претендующих на Букеровскую премию – одну из главных наград мира литературы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика