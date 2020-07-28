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Что читать: топ книг, претендующих на Букеровскую премию – одну из главных наград мира литературы

28.07.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Великобритании огласили длинный список Букеровской премии – да-да, одной из самых престижных наград в мире литературы. В перечень вошли 13 писателей, при этом девять из них – женщины, а в случае восьми авторов речь идет о дебютных работах. Об этом сообщает The Booker Prizes.

На попадание в длинный список премии претендовали 162 произведения на английском языке, однако удалось это лишь 13 книгам. Их отобрало жюри из пяти судей: это редактор, литературный критик и бывший издатель Маргарет Басби, писатель Ли Чайлд, писатель и критик Самир Рахим, писатель и телеведущий Лемн Сиссей и переводчик Эмили Уилсон.

Вот как выглядит лонг-лист Букеровской премии:

  • Дайан Кук – The New Wilderness
  • Цици Дангарембга – This Mournable Body
  • Эвнил Доши – Burnt Sugar
  • Гэбриел Краузе – Who They Was
  • Хилари Мэнтел – The Mirror and the Light
  • Колум Маккэнн – Apeirogon
  • Мааза Менгисте – The Shadow King
  • Кайли Рид – Such a Fun Age
  • Брэндон Тейлор – Real Life
  • Энн Тайлер – Redhead by the Side of the Road
  • Дуглас Стюарт – Shuggie Bain
  • Софи Уорд – Love and Other Thought Experiments
  • Си Пэм Чжан – How Much of These Hills Is Gold

Шорт-лист с шестью книгами объявят 15 сентября. А в ноябре назовут имя победителя. Он получит около 64,3 тысячи долларов и сможет рассчитывать на международное признание.

 
 
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В Великобритании огласили длинный список Букеровской премии – да-да, одной из самых престижных наград в мире литературы. В перечень вошли 13 писателей, при этом...
 
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