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Что читать: топ книг, претендующих на Букеровскую премию – одну из главных наград мира литературы
Источник материала: KYKY>
В Великобритании огласили длинный список Букеровской премии – да-да, одной из самых престижных наград в мире литературы. В перечень вошли 13 писателей, при этом девять из них – женщины, а в случае восьми авторов речь идет о дебютных работах. Об этом
На попадание в длинный список премии претендовали 162 произведения на английском языке, однако удалось это лишь 13 книгам. Их отобрало жюри из пяти судей: это редактор, литературный критик и бывший издатель Маргарет Басби, писатель Ли Чайлд, писатель и критик Самир Рахим, писатель и телеведущий Лемн Сиссей и переводчик Эмили Уилсон.
Вот как выглядит лонг-лист Букеровской премии:
Шорт-лист с шестью книгами объявят 15 сентября. А в ноябре назовут имя победителя. Он получит около 64,3 тысячи долларов и сможет рассчитывать на международное признание.
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В Великобритании огласили длинный список Букеровской премии – да-да, одной из самых престижных наград в мире литературы. В перечень вошли 13 писателей, при этом...
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