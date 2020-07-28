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Аграрии Беларуси убрали почти 2 млн тонн зерна. Самый высокий намолот в Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн. И это при том, что убрана пятая часть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средняя урожайность – 37,8 центнера с гектара.
Что касается темпов жатвы, самые высокие результаты показывают южные регионы. Пока хлебный каравай самый весомый в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн. И это при том, что убрана пятая часть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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