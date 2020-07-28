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Аграрии Беларуси убрали почти 2 млн тонн зерна. Самый высокий намолот в Гродненской области

28.07.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн. И это при том, что убрана пятая часть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средняя урожайность – 37,8 центнера с гектара.

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Самый высокий намолот в Гродненской области – там получают на круг почти 51 центнер зерна.

Аграрии Беларуси убрали почти 2 млн тонн зерна. Самый высокий намолот в Гродненской области

Что касается темпов жатвы, самые высокие результаты показывают южные регионы. Пока хлебный каравай самый весомый в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн. И это при том, что убрана пятая часть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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