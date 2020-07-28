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Астероид размером с футбольное поле летит к Земле
Источник материала: Партизан
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м, передает
По данным ведомства, небесное тело, которое получило название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Оно пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3 200 000 км со скоростью 13,4 км/c.
Астероид был открыт 14 августа 2009 года.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м,...
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