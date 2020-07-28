Рэпер T-Fest выступит в Минске уже в этом году

Источник материала: Tut.by

Российский рэпер T-Fest выступит 13 декабря в Prime Hall со своими лучшими хитами. Билеты уже в продаже, первые 100 билетов на танцпол стоят 60 рублей.



Фото: Сергей Тарасов

T-Fest — музыкант творческого объединения «Газгольдер», который в 2017 стремительно ворвался в музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». В этом же году он выпустил свой дебютный альбом в сотрудничестве с лейблом — «Молодость 97». Сейчас на счету T-Fest'a много хитовых коллабораций с такими исполнителями, как Баста, Скриптонит, 104, Truwer и другими.

Осенью 2019 T-Fest выпустил альбом «Цвети либо погибни», который взорвал музыкальные платформы и собрал более 10 миллионов прослушиваний «ВКонтакте» за короткий срок.

В том же году совместно с Gruppa Skryptonite и 104 был выпущен трек «3×3», который собрал на YouTube больше 13 миллионов просмотров. А в январе 2019 состоялась премьера клипа T-Fest и Басты на песню «Скандал», режиссером работы выступил Олег Червоняк, снявший до этого клипы «Сансара», «Я рано научился летать», «Босанова» и другие.

Этой зимой T-Fest возвращается в Минск с новыми и старыми хитами, чтобы в очередной раз пошуметь со своими белорусскими фанатами и раскачать Prime Hall.

Когда: 13 декабря, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: танцпол — 60 рублей, сектор — от 67 до 90 рублей Купить билет

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