ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

28.07.2020 11:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие нанесли серьезный ущерб частной собственности. Речь идет о тысячах долларов.

В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

Толпа устроила погром: била витрины магазинов и совершала поджоги. Некоторые провоцировали и нападали на правоохранителей. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка вынуждены были применять силу.

Протестными настроениями уже долгое время охвачены множество американских городов. Среди них Портленд, Сиэтл и Окленд.

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

Американский лидер в ответ на многочисленные акции протеста пригрозил уголовным наказанием митингующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий. Глава Белого дома отметил, что дебоширы будут преследоваться в соответствии с повторно введенным в действие Указом о защите памятников. Им грозит минимум 10 лет тюрьмы.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глусском районе пьяный отец упал с 3-месячным сыном в руках. Мальчик умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика