В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

Источник материала: СТВ

Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие нанесли серьезный ущерб частной собственности. Речь идет о тысячах долларов.









Толпа устроила погром: била витрины магазинов и совершала поджоги. Некоторые провоцировали и нападали на правоохранителей. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка вынуждены были применять силу.

Протестными настроениями уже долгое время охвачены множество американских городов. Среди них Портленд, Сиэтл и Окленд.

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок









Американский лидер в ответ на многочисленные акции протеста пригрозил уголовным наказанием митингующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий. Глава Белого дома отметил, что дебоширы будут преследоваться в соответствии с повторно введенным в действие Указом о защите памятников. Им грозит минимум 10 лет тюрьмы.