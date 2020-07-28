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В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги
Источник материала: СТВ
Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие нанесли серьезный ущерб частной собственности. Речь идет о тысячах долларов.
Толпа устроила погром: била витрины магазинов и совершала поджоги. Некоторые провоцировали и нападали на правоохранителей. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка вынуждены были применять силу.
Американский лидер в ответ на многочисленные акции протеста пригрозил уголовным наказанием митингующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий. Глава Белого дома отметил, что дебоширы будут преследоваться в соответствии с повторно введенным в действие Указом о защите памятников. Им грозит минимум 10 лет тюрьмы.
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Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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