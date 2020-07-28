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В Глусском районе пьяный отец упал с 3-месячным сыном в руках. Мальчик умер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Глусском районе нетрезвый отец упал с 3-месячным сыном на руках, из-за этого малыш погиб.
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Мать отправилась укладывать старшего ребенка и уснула вместе с ним. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что младенца нигде нет, а его отец спит в комнате.
Был проведен ряд экспертиз, осмотров, проверок показаний на месте, допросов и очных ставок. Смерть ребенка наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Она могла образоваться при падении отца, который держал ребенка на руках, с высоты собственного роста. Эксперты установили, что причинение указанной травмы ребенку в результате нанесения ему ударов исключено.
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ночь происшествия мужчина был сильно пьян (2,9 промилле в выдыхаемом воздухе) и не смог вспомнить всех обстоятельств случившегося. Он не отрицает, что мог упасть вместе с сыном.
У мужчины выявлены телесные повреждения, которые характерны для падения с высоты собственного роста.
Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе следствия, не изменялась.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Новости Беларуси. В Глусском районе нетрезвый отец упал с 3-месячным сыном на руках, из-за этого малыш погиб.
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