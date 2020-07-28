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На Быховщине уборочная кампания набирает обороты

28.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В полях по-настоящему жарко: как с погодой, так и с темпами жатвы. Сплошной вереницей зерно от комбайнов перевозится на зернотоки и зерносушильные комплексы, где намолоченный урожай подвергается переработки с последующей засыпкой в закрома.

На Быховщине уборочная кампания набирает обороты

 

Хорошими темпами идет страда в ОАО «Новобыховский», «Обидовичи», «Дуброва». По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома на 27.07.2020 г. в данных хозяйствах убрано, соответственно, 38%, 22% и 21% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами.

В ОАО «Обидовичи» зерновыми засеяно 4 тыс. га. Зерновой клин уродил в этом году очень хорошо – намолот составляет в среднем 30,7 ц/га. Зерно с поля поступает на КЗСК для дальнейшей переработки. Здесь трудится звено операторов сушильной установки в составе Николая Левицкого, Сергея Марьянкова, Валерия Сячина и Александра Лазовикова. Установка КЗСК-30 в полном объеме заработала еще в конце июня, но в эти дни загрузка на комплекс стопроцентная: первичная чистка и сушка идут в безостановочном режиме. Звено операторов с полной отдачей и качественно обрабатывает урожай. За смену перерабатывают 300-330 тонн зерна.

За добросовестное отношение к работе, качественное и своевременное обслуживание бригаде операторов была объявлена Благодарность районного исполнительного комитета и райкома профсоюза работников АПК с вручением подарков. Старательных работников поздравил председатель райисполкома Дмитрий Мартинович непосредственно на рабочем месте. Сельхозтруженики пообещали переработать даже более 5 тысяч тонн зерна.

— Эти люди – наша гордость и опора, — сказал о звене переработчиков директор ОАО «Обидовичи» Николай Филатов. – Можно сказать, костяк работников, вокруг которых складывается весь коллектив тружеников хозяйства. Их отношение к порученному делу, добросовестность в выполнении поставленных задач, качество работы служат примером для всех работников ОАО. На них я полагаюсь полностью!

Виктор ЗАЙКИН.

 
 
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В полях по-настоящему жарко: как с погодой, так и с темпами жатвы. Сплошной вереницей зерно от комбайнов перевозится на зернотоки
 
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