Песков: Москва не вмешивается в предвыборную кампанию в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

В Кремле не вмешивались и не собираются вмешиваться в предвыборную президентскую кампанию в Беларуси, высоко ценят представителей этого государства, выступающих за дальнейшую интеграцию с Россией и на постсоветском пространстве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник его спросили, "приглядывается ли Кремль к соперникам" нынешнего президента Беларуси на грядущих выборах и выстраивает ли возможную будущую стратегию взаимодействия с ними.

"Выборы ещё не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даём. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше. Для нас важна Беларусь, для нас важно Союзное государство, для нас важно продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ, ЕврАзЭс, так и на двустороннем уровне. И, безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью, которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - сказал Песков.