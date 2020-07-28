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Хоккеист сборной Беларуси перешел в минское «Динамо»

28.07.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим сборной Беларуси по хоккею Дмитрием Буйницким.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Буйницкий в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург» (9 матчей, 1 (0+1) очко) и омский «Авангард». Правда, за «ястребов» форвард так и не провел ни одной игры, отметившись лишь 5 встречами за фарм-клуб команды «Ижсталь» в ВХЛ.

23-летний хоккеист ранее уже выступал за «Динамо». Самым успешным для него стал сезон-18/19, когда он набрал 13 (10+3) очков в 36 матчах.

 
 
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим сборной Беларуси по хоккею Дмитрием Буйницким.
 
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