Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 29 июля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 29 июля из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

29 июля будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами пройдут сильные ливни, днем в отдельных районах – град.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер – южный, с переходом на западный 4-9 м/с. При грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов выше нуля. Днем – 23-29 градусов тепла, по юго-востоку – плюс 30-31.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram