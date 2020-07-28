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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 29 июля
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 29 июля из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности,
29 июля будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами пройдут сильные ливни, днем в отдельных районах – град.
Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер – южный, с переходом на западный 4-9 м/с. При грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов выше нуля. Днем – 23-29 градусов тепла, по юго-востоку – плюс 30-31.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси 29 июля из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. 29 июля будет облачная с прояснениями погода. Ночью...
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