Чтобы Бабарико выпустили из-под стражи, за него готовы лично поручиться Алексиевич и Цеслер

Источник материала: KYKY

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер подписали ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико, чтобы его выпустили из-под стражи. Об этом сообщает штаб политика.

Мы уже рассказывали , что накануне представитель штаба экс-банкира Мария Колесникова попросила беларусов стать поручителями по изменению меры пресечения для Виктора и его сына Эдуарда. «Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения. Для этого нужно заполнить заявление и отнести его в Комитет государственной безопасности», – уточнила Колесникова. Она добавила, что свое поручительство понесет в КГБ сегодня, во вторник, в 16:00.

В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой».

В ходатайстве просят меру пресечения в отношении экс-претендента в президенты заменить на более мягкую, например, на личное поручительство. За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 – 13,5 тысячи рублей).