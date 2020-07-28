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Чтобы Бабарико выпустили из-под стражи, за него готовы лично поручиться Алексиевич и Цеслер
Источник материала: KYKY>
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер подписали ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико, чтобы его выпустили из-под стражи. Об этом
Мы уже
В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой».
В ходатайстве просят меру пресечения в отношении экс-претендента в президенты заменить на более мягкую, например, на личное поручительство. За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 – 13,5 тысячи рублей).
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер подписали ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико, чтобы его выпустили из-под...
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