Форум Анонимных Алкоголиков прошел под Волковыском

Источник материала: Новости Волковыска

Члены сообщества Анонимных Алкоголиков (АА) со всей Беларуси 25-25 июля проводили свой ежегодный форум на базе отдыха на берегу Волпенского водохранилища в Волковысском районе.

В мероприятии принял участие Клирик Свято-Петро-Павловского собора г. Волковыска иерей Александр Богдан.

В первый день форума на открытом собрании АА отец Александр обратился ко всем форумчанам с приветственным словом:

Очень радует, что есть такое движение как Анонимные Алкоголики, благодаря которому многие зависимые люди смогли не только обрести трезвость, но и продолжают учиться жить полноценной жизнью. Полноценная жизнь подразумевает собой, конечно же, жизнь с Богом. Именно благодаря АА многие нашли в себе силы оставить ложное преклонение перед своим богом алкоголем и повернуть свой духовный взор в сторону истинного Богопознания.





Дарья Волосевич