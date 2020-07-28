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В Минске горело общежитие МТЗ - погиб мужчина
Источник материала: Партизан
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
фото носит иллюстративный характер
В понедельник, 27 июля, в районе 11 часов утра в общежитии тракторного завода, которое находится на переулке Клумова, загорелась комната на четвертом этаже.
Погиб пенсионер.
Причины возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются.
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При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
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