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В Минске горело общежитие МТЗ - погиб мужчина

28.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина


фото носит иллюстративный характер

В понедельник, 27 июля, в районе 11 часов утра в общежитии тракторного завода, которое находится на переулке Клумова, загорелась комната на четвертом этаже.

Погиб пенсионер.

Причины возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются. 
 
 
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При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
 
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