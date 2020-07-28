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Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 12-ю победу подряд в чемпионате страны
Источник материала: ОНТ
Завершился 12-й тур женского чемпионата Беларуси по футболу. «Динамо-БГУФК» одержало 12-ю подряд победу.
На этот раз команда Юрия Малеева обыграла «Зорку-БДУ» со счётом 3:1. А футболистки гродненского «Немана» на выезде разгромили команду Брестского областного центра олимпийского резерва – 6:0.
В турнирной таблице продолжает лидировать «Динамо» – 36 очков. На шесть меньше у «Минска». Следующий тур стартует в субботу.
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Завершился 12-й тур женского чемпионата Беларуси по футболу. «Динамо-БГУФК» одержало 12-ю подряд победу. На этот раз команда Юрия Малеева обыграла «Зорку-БДУ» со...
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