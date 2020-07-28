ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 12-ю победу подряд в чемпионате страны

28.07.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 12-ю победу подряд в чемпионате страны

Завершился 12-й тур женского чемпионата Беларуси по футболу. «Динамо-БГУФК» одержало 12-ю подряд победу.

На этот раз команда Юрия Малеева обыграла «Зорку-БДУ» со счётом 3:1. А футболистки гродненского «Немана» на выезде разгромили команду Брестского областного центра олимпийского резерва – 6:0. 

В турнирной таблице продолжает лидировать «Динамо» – 36 очков. На шесть меньше у «Минска». Следующий тур стартует в субботу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился 12-й тур женского чемпионата Беларуси по футболу. «Динамо-БГУФК» одержало 12-ю подряд победу. На этот раз команда Юрия Малеева обыграла «Зорку-БДУ» со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Форум Анонимных Алкоголиков прошел под Волковыском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика