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На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика, врезался в Nissan и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Прицеп отцепился от грузовика, врезался в легковушку и перевернулся,
Авария произошла днем 28 июля на Партизанском проспекте. По информации инспекторов, 31-летний водитель грузовика МАЗ с самосвальным груженым прицепом ехал со стороны улицы Кабушкина в направлении улицы Филатова. На пересечении с улицей Кулешова прицеп самопроизвольно отцепился, продолжил движение и врезался в попутный Nissan, после чего наехал на бордюрный камень и перевернулся.
В ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено.
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В ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено.
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