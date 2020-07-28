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На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика, врезался в Nissan и перевернулся

28.07.2020 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прицеп отцепился от грузовика, врезался в легковушку и перевернулся, сообщили в ГАИ Минска.


Авария произошла днем 28 июля на Партизанском проспекте. По информации инспекторов, 31-летний водитель грузовика МАЗ с самосвальным груженым прицепом ехал со стороны улицы Кабушкина в направлении улицы Филатова. На пересечении с улицей Кулешова прицеп самопроизвольно отцепился, продолжил движение и врезался в попутный Nissan, после чего наехал на бордюрный камень и перевернулся.

В ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено.

 
Теги: Минск
 
 
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