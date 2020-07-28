﻿ Названа смертельная опасность рыбы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названа смертельная опасность рыбы

28.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названа смертельная опасность рыбы

Из-за неправильной обработки рыбы у человека после её употребления могут развиться смертельные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, употребление плохо обработанной рыбы может привести к паразитозу: описторхозу, дифиллоботриозу, эхинококкозу, трихинеллезу и другим заболеваниям. Все они способны привести к инвалидности и даже к смерти. 

Помимо этого, паразитов можно подхватить от употребления различных моллюсков, ракообразных, земноводных и пресмыкающихся.

Для того, чтобы не заразиться, подвергайте рыбу тепловой обработке. Варить её нужно не менее 15 минут после закипания воды, а жарить - не менее 20 минут. 

Если вы предпочитаете рыбу солить, то делать это нужно в течение 14 дней. Крупную рыбу нужно солить 40 дней. Таким образом, каждые 10 килограммов рыбы требуют 2 килограмма соли. 

фото: gastronom.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за неправильной обработки рыбы у человека после её употребления могут развиться смертельные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК предложили установить камеры на участках за счет белорусов. Что ответит Ермошина?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика