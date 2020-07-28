Названа смертельная опасность рыбы

Источник материала: ОНТ

Из-за неправильной обработки рыбы у человека после её употребления могут развиться смертельные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, употребление плохо обработанной рыбы может привести к паразитозу: описторхозу, дифиллоботриозу, эхинококкозу, трихинеллезу и другим заболеваниям. Все они способны привести к инвалидности и даже к смерти.

Помимо этого, паразитов можно подхватить от употребления различных моллюсков, ракообразных, земноводных и пресмыкающихся.

Для того, чтобы не заразиться, подвергайте рыбу тепловой обработке. Варить её нужно не менее 15 минут после закипания воды, а жарить - не менее 20 минут.

Если вы предпочитаете рыбу солить, то делать это нужно в течение 14 дней. Крупную рыбу нужно солить 40 дней. Таким образом, каждые 10 килограммов рыбы требуют 2 килограмма соли.

фото: gastronom.ru

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