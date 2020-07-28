Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.









Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.

Первым делом, на что обратил внимание Президент, – вопрос отношения граждан к правоохранителям. Главнокомандующий прокомментировал кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападали на милицию.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться.









Глава государства ознакомился с образцами военной техники, имеющейся на вооружении внутренних войск и ОМОНа. Среди экспонатов – спецавтомобили «Волат», «Лис», «Хищник» и последняя разработка – «Практик».





Такая техника предназначена для защиты личного состава от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении служебно-боевых задач. Специальная лестница машины раскладывается в высоту до 3 этажа, в случае необходимости конструкция разбирается за 15 минут.

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье







