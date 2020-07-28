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Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.
Первым делом, на что обратил внимание Президент, – вопрос отношения граждан к правоохранителям. Главнокомандующий прокомментировал кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападали на милицию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава государства ознакомился с образцами военной техники, имеющейся на вооружении внутренних войск и ОМОНа. Среди экспонатов – спецавтомобили «Волат», «Лис», «Хищник» и последняя разработка – «Практик».
Такая техника предназначена для защиты личного состава от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении служебно-боевых задач. Специальная лестница машины раскладывается в высоту до 3 этажа, в случае необходимости конструкция разбирается за 15 минут.
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Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 28...
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