Анатолий Бышовец: если бы конфликта c Гончаренко не было, то его нужно было бы создать

В ЦСКА есть молодые исполнители, но не хватает лидеров во многих линиях. Большая проблема с центральными защитниками и нужно усиливать атаку, чтобы улучшать результат. Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства. Армейцы мобилизовались, когда пошатнулись позиции тренера.

Вся эта ситуация носила характер вызова или конфликта. Если бы его не было, то его нужно было бы создать, потому что в итоге команда объединилась. Только успеха в матче с "Локомотивом" не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов, — цитирует