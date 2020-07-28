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Омоновцы показали Лукашенко, как разгонят акции протеста. Есть видео – но там жесть
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко продолжает встречаться со спецназом. Сегодня, 28 июля, он посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая расположена в минском Уручье. Там президенту показали специальную тренировку по разгону акции протеста, фрагменты которой попали в сюжет телеканала «Беларусь-1».
Смотрите с отметки 00:52.
Сотрудники ОМОНа противостояли «участникам акций протеста», которых также изображали сотрудники милиции,
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Александр Лукашенко продолжает встречаться со спецназом. Сегодня, 28 июля, он посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая расположена в...
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