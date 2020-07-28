Как оставаться на связи, если мобильная сеть «легла» - отвечают операторы

Источник материала: Tut.by

Последние несколько недель белорусы довольно часто говорят, что в местах массового скопления людей перестает или по крайней мере начинает хуже работать мобильный интернет. Мы спросили у операторов, с чем может быть связана такая проблема и что в таком случае делать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В пресс-службы life:), МТС и А1 мы отправили следующий вопрос: в последнее время белорусы жалуются на то, что в местах массовых скоплений людей мобильный интернет «ложится» чаще, чем обычно. Один из ИТ-экспертов в недавнем в интервью для TUT.BY заявил , что подобное может быть связано с повышенной нагрузкой на базовые станции в определенных районах городов в такие моменты. Так ли это или могут существовать другие причины?

Также мы спросили, принимают ли компании какие-либо меры для стабилизации ситуации, и попросили дать несколько советов абонентам, как оставаться на связи в случае, если мобильный интернет по какой-либо причине начинает работать с перебоями.

Вот что нам ответили операторы — приводим комментарии без изменений.

Что нам ответили белорусские операторы

А1





— Работы по расширению емкости сети в соответствии с потребностями клиентов ведутся компанией на ежедневной основе. Кроме этого, в местах массового скопления людей, например МКСК «Минск-Арена» или Национальный олимпийский стадион «Динамо», при необходимости проводятся работы по расширению емкости в моменты пиковой нагрузки. В частности, для улучшения качества связи в парке Дружбы народов компания A1 произвела оперативную модернизацию оборудования, что позволило увеличить емкость 3G-сети в пять раз.

При этом во избежание критических нагрузок на сеть в местах большого скопления людей рекомендуется переводить устройства в Wi-Fi сети, производить отложенную отправку объемных файлов, приоритезировать передачу данных с использованием текстовых сообщений, а не видеостриминга, по возможности снижать количество голосовых вызовов, резкий рост которых также может оказывать влияние на ухудшение качества мобильного интернета. В отдельных случаях рекомендуется производить переключение стандартов связи с 4G на 3G.

life:)



Фото: TUT.BY

— Массовое скопление людей в местах, где раньше такого не наблюдалось, — очевидная причина перегрузки сети и ухудшения качества мобильного интернета.

Мы сталкиваемся с такими ситуациями, однако они не всегда прогнозируемы, а точечное усиление сети требует подготовки. Сейчас мы анализируем, что можем сделать, и постараемся увеличить пропускную способность сети, где это возможно. Абонентам можем порекомендовать пробовать переключаться между 3G и 4G на смартфоне и пользоваться текстовыми сообщениями, чтобы оставаться на связи.

МТС





В пресс-службе МТС оперативно ответить на запрос не смогли. Мы обновим заметку, как только получим официальный комментарий.

Что еще можно сделать

Недавно мы публиковали отдельный материал с рекомендациями о том, как оставаться на связи в случае непредвиденных обстоятельств. Если тезисно, то можно:

Сменить сеть/оператора. А именно — попробовать переключить сотовую сеть с 3g на 4g (LTE) или наоборот;

Попробовать другой мессенджер, использовать прокси-сервер;

Установить мессенджер, работающий без интернета, например, Bridgefy или FireChat.