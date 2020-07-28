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Как оставаться на связи, если мобильная сеть «легла» - отвечают операторы
Источник материала: Tut.by
Последние несколько недель белорусы довольно часто говорят, что в местах массового скопления людей перестает или по крайней мере начинает хуже работать мобильный интернет. Мы спросили у операторов, с чем может быть связана такая проблема и что в таком случае делать.
В пресс-службы life:), МТС и А1 мы отправили следующий вопрос: в последнее время белорусы жалуются на то, что в местах массовых скоплений людей мобильный интернет «ложится» чаще, чем обычно. Один из ИТ-экспертов в недавнем в интервью для TUT.BY
Также мы спросили, принимают ли компании какие-либо меры для стабилизации ситуации, и попросили дать несколько советов абонентам, как оставаться на связи в случае, если мобильный интернет по какой-либо причине начинает работать с перебоями.
Вот что нам ответили операторы — приводим комментарии без изменений.
Что нам ответили белорусские операторы
А1
— Работы по расширению емкости сети в соответствии с потребностями клиентов ведутся компанией на ежедневной основе. Кроме этого, в местах массового скопления людей, например МКСК «Минск-Арена» или Национальный олимпийский стадион «Динамо», при необходимости проводятся работы по расширению емкости в моменты пиковой нагрузки. В частности, для улучшения качества связи в парке Дружбы народов компания A1 произвела оперативную модернизацию оборудования, что позволило увеличить емкость 3G-сети в пять раз.
При этом во избежание критических нагрузок на сеть в местах большого скопления людей рекомендуется переводить устройства в Wi-Fi сети, производить отложенную отправку объемных файлов, приоритезировать передачу данных с использованием текстовых сообщений, а не видеостриминга, по возможности снижать количество голосовых вызовов, резкий рост которых также может оказывать влияние на ухудшение качества мобильного интернета. В отдельных случаях рекомендуется производить переключение стандартов связи с 4G на 3G.
life:)
— Массовое скопление людей в местах, где раньше такого не наблюдалось, — очевидная причина перегрузки сети и ухудшения качества мобильного интернета.
Мы сталкиваемся с такими ситуациями, однако они не всегда прогнозируемы, а точечное усиление сети требует подготовки. Сейчас мы анализируем, что можем сделать, и постараемся увеличить пропускную способность сети, где это возможно. Абонентам можем порекомендовать пробовать переключаться между 3G и 4G на смартфоне и пользоваться текстовыми сообщениями, чтобы оставаться на связи.
МТС
В пресс-службе МТС оперативно ответить на запрос не смогли. Мы обновим заметку, как только получим официальный комментарий.
Что еще можно сделать
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Белорусы довольно часто говорят, что в местах массового скопления людей начинает хуже работать мобильный интернет.
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