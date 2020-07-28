Белорусских хоккеистов просят приговорить к трем годам лишения свободы условно

Источник материала: Tut.by

Во время прений по делу о договорном хоккейном матче прокурор Валерия Сергиенко попросила признать виновными бывших хоккеистов «Динамо-Молодечно».



Фото: hockey.by

Также хоккеисты обвиняются в распространении порнографии в клубном чате.

Валерия Сергиенко попросила приговорить Сергей Шелега и Александра Сырея к трем года лишения свободы с условным неприменением в течение двух лет и компенсации в размере 100 базовых величин, Алексея Иванова — к штрафу в размере 12 750 рублей. Никиту Устиненко предложено было амнистировать, как пострадавшего от последствий Чернобыля.

Адвокаты Алексея Иванова, Сергея Шелега и Александра Сырея попросили судью о менее строгих наказаниях.

Приговор будет вынесен четвертого августа.

Что было раньше

В ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру.

В суде оказалось, что Иванов, Устиненко, Сырей и Шелег также обвиняются в распространении порнографии: они публиковали шутливые ролики соответствующего содержания в групповых чатах, так как не знали, что противозаконно.

Причиной участия в договорном матче стали многомесячные задержки по зарплате.

Четверка обвиняемых хоккеистов в полном объеме признала вину.

В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

О том, что матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались сдавать игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Еще до суда федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

Отметим, что среди участников договорных матчей есть и довольно известные хоккеисты. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук. Вячеслав Лисичкин является игроком команды президента Беларуси и легендой гродненского «Немана».

Отказавшиеся играть «договорняк», но не сообщившие о нем Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков и Никита Феоктистов также выступали за сборную Беларуси и провели немало матчей в КХЛ.

Титульное фото: ХК «Динамо-Молодечно».