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Спецназ продемонстрировал Лукашенко разгон акции протеста
28.07.2020 15:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gazetaby.com
Президенту Беларуси батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.
Фрагмент тактико-специального занятия с батальоном специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".
При разгоне митинга с демонстрантами были применены различные специальные средства, в том числе, водометы и заградительные спецмашины.
Напомним, Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Уручье, где ознакомился с образцами техники и пообщался с личным составом.
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Президенту Беларуси батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.
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