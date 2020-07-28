ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спецназ продемонстрировал Лукашенко разгон акции протеста

28.07.2020 15:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: gazetaby.com

Президенту Беларуси батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.

Фрагмент тактико-специального занятия с батальоном специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

При разгоне митинга с демонстрантами были применены различные специальные средства, в том числе, водометы и заградительные спецмашины.

Напомним, Александр Лукашенко  28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Уручье, где ознакомился с образцами техники и пообщался с личным составом. 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенту Беларуси батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как оставаться на связи, если мобильная сеть «легла» - отвечают операторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика