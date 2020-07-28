Спецназ продемонстрировал Лукашенко разгон акции протеста

Источник материала: Ежедневник

фото: gazetaby.com

Президенту Беларуси батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.

Фрагмент тактико-специального занятия с батальоном специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

При разгоне митинга с демонстрантами были применены различные специальные средства, в том числе, водометы и заградительные спецмашины.

Напомним, Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Уручье, где ознакомился с образцами техники и пообщался с личным составом.