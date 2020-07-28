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Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций откроется в ПолесГУ
28.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Учебно-методический кабинет «Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций» оборудуется во втором корпусе университета. Ожидается, что его открытие состоится 1 октября. Центр создается при поддержке университета Цюйфу и Фуцзянского педагогического университета, с которыми у ПолесГУ подписаны договоры о межвузовском сотрудничестве. Основная цель инициативы — совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки студентов на основе международного опыта.
По ее словам, интерес к китайскому языку среди студентов ПолесГУ довольно высок. В новом учебном году его изучение продолжат 30 студентов, которые обучаются нескольким специальностям на кафедре межкультурных коммуникаций. Еще столько же первокурсников начнут изучать язык с нуля. Повышению интереса к китайскому языку и культуре в ПолесГУ способствует и летняя школа для китайских студентов, которая действует в университете в течение двух лет.
В центре будут работать студенческий образовательный кружок «Школа каллиграфической письменности», киноклуб китайского языка, секция молодого китаиста. В дальнейшем здесь планируется организовать курсы китайского языка для школьников и взрослых, сообщает
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