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Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций откроется в ПолесГУ

28.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций откроется в ПолесГУ
В Полесском государственном университете в 2020/2021 учебном году планируют открыть Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций, сообщила заведующая кафедрой межкультурных коммуникаций факультета экономики и финансов Ольга Жилевич.

Учебно-методический кабинет «Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций» оборудуется во втором корпусе университета. Ожидается, что его открытие состоится 1 октября. Центр создается при поддержке университета Цюйфу и Фуцзянского педагогического университета, с которыми у ПолесГУ подписаны договоры о межвузовском сотрудничестве. Основная цель инициативы — совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки студентов на основе международного опыта.

«Еще в феврале к нам должны были приехать два преподавателя из Китая. Но вмешалась пандемия. Поэтому занятия с нашими студентами проходили в режиме онлайн. В сентябре продолжим эту практику. Также мы надеемся на помощь Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, соглашение о сотрудничестве с которым сейчас находится в процессе разработки», — отметила Ольга Жилевич.

По ее словам, интерес к китайскому языку среди студентов ПолесГУ довольно высок. В новом учебном году его изучение продолжат 30 студентов, которые обучаются нескольким специальностям на кафедре межкультурных коммуникаций. Еще столько же первокурсников начнут изучать язык с нуля. Повышению интереса к китайскому языку и культуре в ПолесГУ способствует и летняя школа для китайских студентов, которая действует в университете в течение двух лет.

В центре будут работать студенческий образовательный кружок «Школа каллиграфической письменности», киноклуб китайского языка, секция молодого китаиста. В дальнейшем здесь планируется организовать курсы китайского языка для школьников и взрослых, сообщает БелТА.

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