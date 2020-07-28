Тушёная капуста: простой и быстрый рецепт полноценного блюда на каждый день. Готовим вместе с телеведущей Екатериной Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Тушеная капуста – это быстро, полезно и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда читателям ONT.BY предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

молодая капуста – 1 кочан (небольшой);

нежирная свинина – 350 г;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

масло растительное;

укроп;

соль.



Как готовить?

Все овощи вымыть, просушить и нарезать.





Мясо положить в мультиварку (или сотейник), обжарить. После того, как мясо выделит сок, посолить, добавить нарезанную крупно морковь, чеснок и потушить в течение нескольких минут.

Капусту положить в мультиварку, тушить вместе с мясом около 25-30 минут. При необходимости добавить немного воды и соли.







За несколько минут до окончания приготовления блюдо посыпать укропом.





Приятного аппетита!

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