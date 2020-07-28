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Тушёная капуста: простой и быстрый рецепт полноценного блюда на каждый день. Готовим вместе с телеведущей Екатериной Тишкевич

28.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тушёная капуста: простой и быстрый рецепт полноценного блюда на каждый день. Готовим вместе с телеведущей Екатериной Тишкевич

Тушеная капуста – это быстро, полезно и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда читателям ONT.BY предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич. 

Вам понадобится: 

  • молодая капуста – 1 кочан (небольшой);
  • нежирная свинина – 350 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • масло растительное;
  • укроп;
  • соль.


Как готовить?

Все овощи вымыть, просушить и нарезать.


Мясо положить в мультиварку (или сотейник), обжарить. После того, как мясо выделит сок, посолить, добавить нарезанную крупно морковь, чеснок и потушить в течение нескольких минут.

Капусту положить в мультиварку, тушить вместе с мясом около 25-30 минут. При необходимости добавить немного воды и соли.



За несколько минут до окончания приготовления блюдо посыпать укропом.


Приятного аппетита!

 

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Тушеная капуста – это быстро, полезно и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда читателям ONT.BY предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.  Вам понадобится:  молодая...
 
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