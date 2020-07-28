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Тушёная капуста: простой и быстрый рецепт полноценного блюда на каждый день. Готовим вместе с телеведущей Екатериной Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Тушеная капуста – это быстро, полезно и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда читателям ONT.BY предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Все овощи вымыть, просушить и нарезать.
Мясо положить в мультиварку (или сотейник), обжарить. После того, как мясо выделит сок, посолить, добавить нарезанную крупно морковь, чеснок и потушить в течение нескольких минут.
Капусту положить в мультиварку, тушить вместе с мясом около 25-30 минут. При необходимости добавить немного воды и соли.
За несколько минут до окончания приготовления блюдо посыпать укропом.
Приятного аппетита!
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Тушёная капуста: простой и быстрый рецепт полноценного блюда на каждый день. Готовим вместе с телеведущей Екатериной Тишкевич
Тушеная капуста – это быстро, полезно и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда читателям ONT.BY предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: молодая...
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