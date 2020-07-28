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Тихановская написала заявление, что готова вместе с Лукашенко выступить с посланием к народу
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская подала заявление, чтобы выступить в парламенте 3 августа, когда запланировано обращение Александра Лукашенко к беларускому народу. Об этом
Дополняется.
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Светлана Тихановская подала заявление, чтобы выступить в парламенте 3 августа, когда запланировано обращение Александра Лукашенко к беларускому народу. Об этом...
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