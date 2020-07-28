Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за возвращение украденного у канадки плюшевого медведя. Узнайте, почему

Источник материала: ОНТ

Актер Райан Рейнольдс пообещал заплатить пять тысяч долларов тому, кто поможет вернуть плюшевого медведя, украденного у канадки Мары Сориано, пишет Entertainment Weekly.

У женщины похитили рюкзак, в котором были важные документы, планшет, игровая приставка и самый ценный предмет – плюшевый медведь. Дело в том, что в игрушке находится встроенный диктофон, на котором записан голос скончавшейся от рака мамы Мары Сориано. Канадский актер Райан Рейнолдс обратил внимание на эту историю и решил помочь женщине.

Как отмечает издание, многие пользователи воодушевились таким жестом и решили пожертвовать деньги, чтобы увеличить сумму вознаграждения либо перечислить их в хоспис, где мама Мары Сориано провела последние дни.

ФОТО: INB / Legion Media





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram