Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Свыше 500 гектаров леса сгорело за сутки во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило два департамента страны. Пожар в Жиронде удалось локализовать лишь спустя 9 часов борьбы.

В тушении задействованы около 200 человек, а также машины и самолеты. Четверо спасателей в ходе ликвидации возгорания пострадали.









В регионе Луара взять под контроль стихию пока не удалось. Пламя уничтожило уже 250 гектаров леса и продолжает распространяться. Из района бедствия вынуждено эвакуировали несколько десятков жителей.



