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Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Свыше 500 гектаров леса сгорело за сутки во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило два департамента страны. Пожар в Жиронде удалось локализовать лишь спустя 9 часов борьбы.
В регионе Луара взять под контроль стихию пока не удалось. Пламя уничтожило уже 250 гектаров леса и продолжает распространяться. Из района бедствия вынуждено эвакуировали несколько десятков жителей.
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Новости Франции. Свыше 500 гектаров леса сгорело за сутки во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило два департамента страны. Пожар в...
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