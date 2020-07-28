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Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса

28.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Свыше 500 гектаров леса сгорело за сутки во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило два департамента страны. Пожар в Жиронде удалось локализовать лишь спустя 9 часов борьбы.

В тушении задействованы около 200 человек, а также машины и самолеты. Четверо спасателей в ходе ликвидации возгорания пострадали.

Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса

Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса

В регионе Луара взять под контроль стихию пока не удалось. Пламя уничтожило уже 250 гектаров леса и продолжает распространяться. Из района бедствия вынуждено эвакуировали несколько десятков жителей.

Во Франции за сутки сгорело более 500 гектаров леса

Что послужило причиной возгораний в обоих случаях, устанавливают специалисты.

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Новости Франции. Свыше 500 гектаров леса сгорело за сутки во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило два департамента страны. Пожар в...
 
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