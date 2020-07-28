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Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

28.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О Большом театре Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». 

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Сейчас о театре, об опере последние годы знают. И театр имеет очень длинную историю – 87 сезонов. Этому способствуют наши гастроли за пределами Беларуси. А также приезд гостей.

Музыканты, певцы, хореографы, танцоры, которые приезжают к нам, потом рассказывают во всём мире, что есть такая страна – Беларусь, есть такой театр прекрасный в Беларуси, есть прекрасный балет, прекрасная опера, прекрасный оркестр, замечательные солисты оперы и балета – мирового уровня.

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Дмитрий Боярович, СТВ:
Валентин Николаевич, сначала хотел бы с Вами поговорить о реконструкции… Как эта реконструкция повлияла на качество спектаклей? Какими возможностями вы обладаете?

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Театр реставрировали лучшие европейские фирмы. Сценический комплекс – немцы, итальянцы и французы – свет. Удивительно, что наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Это называется гидравлика. Мало театров могут позволить себе это в Европе. Я думаю, что 10 лет назад наш театр по наполняемости своей технической был лучшим в Европе. Были вложены огромные деньги, и они, конечно, себя окупили.

Владимир Гриневич, исполняющий обязанности начальника службы эксплуатации сцены Большого театра Беларуси:
21 площадка, которая двигается вверх на 4,5 метра и вниз на 3,6. У нас есть спаренные площадки. На вторые площадки ставятся кабинки, которые служат для подъёма артистов в нужный для спектакля момент. Артист заходит, и мы поднимаем по команде помощника режиссёра, или опускаем. Открывается, он заходит, вот поддон, площадка, которая двигается. Двигается эта часть вверх и вниз, и все. 

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Валентин Елизарьев:
Очень важный эффект сценический – это то, что наша сцена стала такая же, как в Мариинском театре в Петербурге, как в Москве, как в Париже, как в Лиссабоне. Она имеет наклон 4,5 градуса. 

Сергей Зубков, начальник цеха по освещению спектаклей Большого театра Беларуси:
Это пульт управления световым комплексом сцены. Состоит это из множества осветительных приборов. На сцене их у нас более тысячи. 

Максим Жулёв, осветитель Большого театра Беларуси:
Сейчас мы выбрали тип приборов А12. Они используются как заливочный свет. Сейчас он находится между светло-голубым и бирюзовым цветом. Сейчас я покажу, как он меняется, например, на красный. Меняем цвета и оставляем один красный цвет.  Сейчас я буду использовать те же типы приборов А12, но они сейчас находятся на ложах. Сейчас они перестроятся и поменяют цвет. Вот, они перестроились. 

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

 Дмитрий Боярович:
Где мы сейчас находимся примерно? На какой высоте?

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Сергей Зубков:
На высоте примерно 20 метров. Сюда от пульта приходит сигнал и отсюда идет управление этими блоками – дивертами. Они изменяют накал каждого прожектора от нуля до 100%. Одно из условий его хорошей работы – это за моей спиной работает кондиционер. Он поддерживает круглосуточно одну и ту же температуру – 20-21 градус, максимум – 23. И тогда эти блоки работают очень устойчиво. 

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Анастасия Москвина:
25 лет независимости страны – это очень важно. За этот период государство не оставило культуру, не оставило Большой театр. 24 года существует Президентский фонд по поддержке талантливой молодёжи. Который отслеживает талантливых ребят, в данном случае, в нашей сфере, музыкантов, артистов балета. Поддерживает их материально и не только, и создаёт базу для будущего поколения, для того, чтобы они не уехали в другие страны, чтобы смогли здесь себя реализовать, потому что для молодёжи очень важна поддержка. 

Я очень впечатлен: Президент ознакомился с работами номинантов на Госпремию в области искусства, литературы и архитектуры

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:
Сегодня в базе данных одарённой молодёжи находится 702 молодых человека. И 235 коллективов. А всего через этот фонд за все годы его существования прошло около 3,5 тысяч молодых ребят. И это, конечно, путёвка в жизнь.

Творческому человеку очень важны поддержка, слова благодарности, и я считаю, что фонд Президента – это очень эффективный способ поощрения творческой деятельности. 

Люди в материале: Анастасия Москвина, Валентин Елизарьев, Владимир Гриневич, Сергей Зубков, Максим Жулёв, Юрий Бондарь, Дмитрий Боярович

 
 
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О Большом театре Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат...
 
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