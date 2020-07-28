Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

Глава государства посещает войсковую часть 3214 внутренних войск МВД
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент
«Побывав недавно в
Александр Лукашенко напомнил о начале 90-х годов, развале Советского Союза и первых шагах Беларуси к суверенитету и независимости. «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка — $35», — отметил Президент.
«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня,
В бригаде спецназа Александра Лукашенко встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Александр Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал Президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Ему показали специальные автомобили «Лис-ПМ», «Волат», «Хищник», «Цунами», специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Эти машины могут использоваться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Затем Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.
Александр Лукашенко также побывал в недавно построенном на территории части общежитии. Как доложили главе государства, его планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Здесь 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир. В общежитии преимущественно будут проживать военнослужащие, которые пока не успели создать семью. Возможно, здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.
«Надо ориентироваться на такое жилье, — сказал Президент, осматривая квартиры. — Людям это нравится, и они будут тут жить».
По словам Юрия Назаренко, во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тыс. военнослужащих. С 2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и данное общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.
Александр Лукашенко: белорусская армия сегодня — это компактные Вооруженные Силы
Белорусская армия сегодня — это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности
Президент отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.
«Создана национальная военная школа, налажен процесс подготовки специалистов. Вы это знаете, и не случайно по данным ежегодного международного рейтинга военной мощи (рейтинг Global Firepower. — Прим. БЕЛТА) армия Беларуси занимает 53-е место из почти 140 стран. Это значительно выше большинства государств СНГ», — констатировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за прошедшие годы очень многое сделано для Вооруженных Сил и этот подход делает страну более мощной и сильной.
«Мы успешно противодействуем незаконной миграции, наркотрафику, контрабанде и так далее. Деятельность органов внутренних дел и иных структур обеспечения общественной безопасности позволяет поддерживать в стране законность и порядок», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства сегодня
«Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие», — заявил глава государства.
«Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: а) многодетным, б) военнослужащим, — заявил Александр Лукашенко. — Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже».
Источник: БелТА