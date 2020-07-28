Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

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Глава государства посещает войсковую часть 3214 внутренних войск МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

«Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах , 5-й отдельной бригаде специального назначения , я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.





Александр Лукашенко напомнил о начале 90-х годов, развале Советского Союза и первых шагах Беларуси к суверенитету и независимости. «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка — $35», — отметил Президент.





«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.





В бригаде спецназа Александра Лукашенко встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Александр Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал Президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Ему показали специальные автомобили «Лис-ПМ», «Волат», «Хищник», «Цунами», специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Эти машины могут использоваться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Затем Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.





Александр Лукашенко также побывал в недавно построенном на территории части общежитии. Как доложили главе государства, его планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Здесь 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир. В общежитии преимущественно будут проживать военнослужащие, которые пока не успели создать семью. Возможно, здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.







«Надо ориентироваться на такое жилье, — сказал Президент, осматривая квартиры. — Людям это нравится, и они будут тут жить».

По словам Юрия Назаренко, во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тыс. военнослужащих. С 2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и данное общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.

Александр Лукашенко: белорусская армия сегодня — это компактные Вооруженные Силы

Белорусская армия сегодня — это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.

«Создана национальная военная школа, налажен процесс подготовки специалистов. Вы это знаете, и не случайно по данным ежегодного международного рейтинга военной мощи (рейтинг Global Firepower. — Прим. БЕЛТА) армия Беларуси занимает 53-е место из почти 140 стран. Это значительно выше большинства государств СНГ», — констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что за прошедшие годы очень многое сделано для Вооруженных Сил и этот подход делает страну более мощной и сильной.

«Мы успешно противодействуем незаконной миграции, наркотрафику, контрабанде и так далее. Деятельность органов внутренних дел и иных структур обеспечения общественной безопасности позволяет поддерживать в стране законность и порядок», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие», — заявил глава государства.

«Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: а) многодетным, б) военнослужащим, — заявил Александр Лукашенко. — Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже».

Источник: БелТА