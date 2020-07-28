Военная диктатура в действии? У здания КГБ задержали всех находящихся там журналистов

TUT.BY , которая успела сообщить об этом в редакцию. Возле КГБ в Минске задержаны журналисты, в том числе корреспондент, которая успела сообщить об этом в редакцию.





Сотрудники заявляют, что они везут журналистов для поверки их удостоверений. На вопрос, в какое РУВД везут, сотрудники не ответили, заявив, что это может сказать «старший».





Напомним, сегодня в 16 часов координатор штаба Бабарико Мария Колесникова планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.





Она попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.





— Никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами, — говорится в заявлении штаба.





В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой».





В ходатайстве просят меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабарико заменить на более мягкую, в частности, на личное поручительство.





За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 — 13 500 рублей).



