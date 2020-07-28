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В тренажерных залах есть опасные для человека бактерии – ученые

28.07.2020 15:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В тренажерных залах есть опасные для человека бактерии – ученые

Ученые из США обнаружили в спортивных залах опасные для человека бактерии, пишет The Daily Mail.

Исследователи взяли смывы с гирей, гантелей, штанг, беговых ручек и других поверхностей, с которыми чаще всего соприкасаются руки посетителей. 

В результате научной работы ученые нашли на образцах вещества изоляты. Затем специалисты проверили их на устойчивость к антибиотикам. Также ученые провели исследование, которое показало наличие бактерий. Как оказалось, 43% изолятов устойчивы к ряду антибиотиков. 

По словам ученых, опасными для посетителей тренажерных залов являются микроссадины кожи, поскольку через них в организм могут попасть патогенные бактерии. 

Чтобы предотвратить заражения, все поверхности в залах необходимо тщательно дезинфицировать, отметили специалисты. 

ФОТО: grafitclub.by

 

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Ученые из США обнаружили в спортивных залах опасные для человека бактерии, пишет The Daily Mail. Исследователи взяли смывы с гирей, гантелей, штанг, беговых ручек и...
 
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