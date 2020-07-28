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В тренажерных залах есть опасные для человека бактерии – ученые
Источник материала: ОНТ
Ученые из США обнаружили в спортивных залах опасные для человека бактерии,
Исследователи взяли смывы с гирей, гантелей, штанг, беговых ручек и других поверхностей, с которыми чаще всего соприкасаются руки посетителей.
В результате научной работы ученые нашли на образцах вещества изоляты. Затем специалисты проверили их на устойчивость к антибиотикам. Также ученые провели исследование, которое показало наличие бактерий. Как оказалось, 43% изолятов устойчивы к ряду антибиотиков.
По словам ученых, опасными для посетителей тренажерных залов являются микроссадины кожи, поскольку через них в организм могут попасть патогенные бактерии.
Чтобы предотвратить заражения, все поверхности в залах необходимо тщательно дезинфицировать, отметили специалисты.
ФОТО: grafitclub.by
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Ученые из США обнаружили в спортивных залах опасные для человека бактерии, пишет The Daily Mail. Исследователи взяли смывы с гирей, гантелей, штанг, беговых ручек и...
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