В тренажерных залах есть опасные для человека бактерии – ученые

Источник материала: ОНТ

Ученые из США обнаружили в спортивных залах опасные для человека бактерии, пишет The Daily Mail.

Исследователи взяли смывы с гирей, гантелей, штанг, беговых ручек и других поверхностей, с которыми чаще всего соприкасаются руки посетителей.

В результате научной работы ученые нашли на образцах вещества изоляты. Затем специалисты проверили их на устойчивость к антибиотикам. Также ученые провели исследование, которое показало наличие бактерий. Как оказалось, 43% изолятов устойчивы к ряду антибиотиков.

По словам ученых, опасными для посетителей тренажерных залов являются микроссадины кожи, поскольку через них в организм могут попасть патогенные бактерии.

Чтобы предотвратить заражения, все поверхности в залах необходимо тщательно дезинфицировать, отметили специалисты.

ФОТО: grafitclub.by

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