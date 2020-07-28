Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 60 млн евро

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Средства текущего синдицированного кредита предоставляются траншами на срок до 1,5 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка. Организаторами сделки выступили 9 зарубежных финансовых институтов, три из которых впервые приняли участие в данного рода сделках банка.



Уполномоченными ведущими организаторами стали АО «АЛЬФА-БАНК» (в том числе в роли кредитного управляющего), ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «Совкомбанк», компания BCS Prime Brokerage Limited.