AFISHA BOX возвращается! Дарим скидку до 40% на отличные мероприятия под открытым небом

Дух бессердечной самоизоляции все еще витает в воздухе, а чем-то заняться в выходные вне дома хочется. AFISHA.TUT.BY подготовила для вас летний AFISHA BOX, в котором мы собрали пять активностей на свежем воздухе с существенной скидкой. Должно же лето 2020 года оставить хоть какие-то приятные впечатления, да?
Что такое AFISHA BOX?
AFISHA BOX — это набор промокодов на активности от пяти классных партнеров AFISHA.TUT.BY. В феврале, еще до пандемии, мы представляли AFISHA BOX.LOVE, который разлетелся за один день. Летом AFISHA BOX возвращается: на этот раз мы положим в подарочную коробку промокоды для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Рассказываем, какие именно.
Поездка на электросамокате Eleven
Вы когда-нибудь мечтали прокатиться на кабриолете, причем обязательно так, чтобы ветер трепал волосы, солнце ласкало кожу и вы неслись навстречу приключениям? Можно сделать все то же самое, только на электросамокате. В новом AFISHA BOX вас ждет промокод на 30-минутную поездку на электросамокате Eleven. Кстати, кататься можно по всему Минску.
Бегали наперегонки во дворе, гоняли на велосипедах по деревне или сейчас притапливаете на трассе? Можно легально и безопасно погонять по-взрослому в Минске. Купив AFISHA BOX, вы получите промокод на один заезд в картинг-центре «F1-картинг». Кстати, в конце заезда каждому дают распечатку с телеметрией ваших личных рекордов, чтобы можно было поставить в рамку на самое видное место на кухне.
Когда хочется разогнать адреналин, можно встать на доску и крутить кульбиты (ну или хотя бы просто не падать). И все — вы на вершине мира. В AFISHA BOX вас ждет промокод в крупнейший в Беларуси вейк-парк Wakepark.by, где можно заняться летними экстремальными видами спорта. Здесь вы сможете прокатиться на вейкборде, вейкскейте или водных лыжах продолжительностью 15 минут. На чем покорять воду — выбор за вами!
В этом году море белорусам только снится. Нашли для вас достойную альтернативу. В AFISHA BOX мы добавили промокод на час посещения водного парка в ГСОК «Логойск» с выходом на пляж на целый день. Вы можете пройти водные препятствия, как в реалити-шоу «Последний герой», а после — просто нежится на пляже.
Купив AFISHA BOX, вы сможете побороть страх высоты — если он у вас есть, конечно. Мы подготовили для вас промокод на прохождение первой и второй трассы веревочного городка в ГСОК «Логойск». Это не только интересное развлечение, но и хорошая физическая нагрузка. А еще это безопасно, ведь рядом всегда будет инструктор.
Мы подготовили для вас всего 100 коробок с двумя разными скидками: если вы гордый волк-одиночка, скидка на коробку для вас составит 30%. Если же вы не представляете, как можно отрываться без друзей или второй половинки, мы готовы давать скидку 40% на две коробки. За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.
Вы хотели спросить
Сколько такая коробка будет стоить?
Если подсчитать, то пакет промокодов мог бы обойтись вам в 99 рублей.
Аквапарк в Логойске — 15 рублей
Веревочный городок в Логойске — 18 рублей
Wakepark.by — 35 рублей
Eleven — 11 рублей
«F1-картинг» — 20 рублей
Мы же предлагаем полную AFISHA BOX с промокодами на все пять активностей за 69 рублей. Вы экономите 30 рублей или 30%. При покупке двух AFISHA BOX вы заплатите 118 рублей, то есть сэкономите 80 рублей или 40%.
Что еще надо знать про коробку?
Например, то, что купленный пакет промокодов возврату не подлежит — как целиком, так и по отдельности.
Как долго действуют промокоды?
Промокоды нужно успеть использовать до определенной даты.
Аквапарк в Логойске — до 31 августа 2020 года
Веревочный городок в Логойске — до 30 сентября 2020 года
Wakepark.by — до 31 августа 2020 года
Eleven — до 15 октября 2020 года
«F1-картинг» — до 31 октября 2020 года
Если вдруг вы не успеете воспользоваться промокодом в аквапарк в Логойске, вам предложат другую услугу: тир, волейбол, прокат велосипедов или прохождение дополнительной трассы в веревочном городке или на скалодроме.
Как получить AFISHA BOX?
Все просто: нужно заполнить форму ниже и оплатить заказ. В течение часа после оплаты пакет промокодов придет вам на почту с подробной инструкцией по его использованию. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы не останетесь.