AFISHA BOX возвращается! Дарим скидку до 40% на отличные мероприятия под открытым небом

Источник материала: Tut.by

Дух бессердечной самоизоляции все еще витает в воздухе, а чем-то заняться в выходные вне дома хочется. AFISHA.TUT.BY подготовила для вас летний AFISHA BOX, в котором мы собрали пять активностей на свежем воздухе с существенной скидкой. Должно же лето 2020 года оставить хоть какие-то приятные впечатления, да?

Что такое AFISHA BOX?

AFISHA BOX — это набор промокодов на активности от пяти классных партнеров AFISHA.TUT.BY. В феврале, еще до пандемии, мы представляли AFISHA BOX.LOVE , который разлетелся за один день. Летом AFISHA BOX возвращается: на этот раз мы положим в подарочную коробку промокоды для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Рассказываем, какие именно.

Поездка на электросамокате Eleven



Фото предоставлено организаторами

Вы когда-нибудь мечтали прокатиться на кабриолете, причем обязательно так, чтобы ветер трепал волосы, солнце ласкало кожу и вы неслись навстречу приключениям? Можно сделать все то же самое, только на электросамокате. В новом AFISHA BOX вас ждет промокод на 30-минутную поездку на электросамокате Eleven. Кстати, кататься можно по всему Минску.

Заезд на картах в «F1-картинг»



Фото предоставлено организаторами

Бегали наперегонки во дворе, гоняли на велосипедах по деревне или сейчас притапливаете на трассе? Можно легально и безопасно погонять по-взрослому в Минске. Купив AFISHA BOX, вы получите промокод на один заезд в картинг-центре «F1-картинг». Кстати, в конце заезда каждому дают распечатку с телеметрией ваших личных рекордов, чтобы можно было поставить в рамку на самое видное место на кухне.

Когда: пн-пт: 12.00 — 23.00; сб-вс: 10.00 — 23.00

Где: Минск, пр-т Дзержинского, 91 (ст. м. «Петровщина», ТЦ «Алми»)

Водный экстрим в Wakepark.by



Фото предоставлено организаторами

Когда хочется разогнать адреналин, можно встать на доску и крутить кульбиты (ну или хотя бы просто не падать). И все — вы на вершине мира. В AFISHA BOX вас ждет промокод в крупнейший в Беларуси вейк-парк Wakepark.by, где можно заняться летними экстремальными видами спорта. Здесь вы сможете прокатиться на вейкборде, вейкскейте или водных лыжах продолжительностью 15 минут. На чем покорять воду — выбор за вами!

Когда: ежедневно, 9.00 — 22.00

Где: Логойский р-н, Логойский с/с, 36, ГСОК «Логойск»

Аквапарк в Логойске



Фото предоставлено организаторами

В этом году море белорусам только снится. Нашли для вас достойную альтернативу. В AFISHA BOX мы добавили промокод на час посещения водного парка в ГСОК «Логойск» с выходом на пляж на целый день. Вы можете пройти водные препятствия, как в реалити-шоу «Последний герой», а после — просто нежится на пляже.

Когда: пн-пт: 12.00 — 20.00; сб-вс: 10.00 — 20.00

Где: Логойский р-н, Логойский с/с, 36, ГСОК «Логойск»

Веревочный городок в Логойске



Фото предоставлено организаторами

Купив AFISHA BOX, вы сможете побороть страх высоты — если он у вас есть, конечно. Мы подготовили для вас промокод на прохождение первой и второй трассы веревочного городка в ГСОК «Логойск». Это не только интересное развлечение, но и хорошая физическая нагрузка. А еще это безопасно, ведь рядом всегда будет инструктор.

Когда: пн-пт: 12.00 — 20.00; сб-вс: 10.00 — 20.00

Где: Логойский р-н, Логойский с/с, 36, ГСОК «Логойск»

Еще про коробку

Мы подготовили для вас всего 100 коробок с двумя разными скидками: если вы гордый волк-одиночка, скидка на коробку для вас составит 30%. Если же вы не представляете, как можно отрываться без друзей или второй половинки, мы готовы давать скидку 40% на две коробки. За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.

Вы хотели спросить

Сколько такая коробка будет стоить? Если подсчитать, то пакет промокодов мог бы обойтись вам в 99 рублей. Аквапарк в Логойске — 15 рублей

Веревочный городок в Логойске — 18 рублей

Wakepark.by — 35 рублей

Eleven — 11 рублей

«F1-картинг» — 20 рублей Мы же предлагаем полную AFISHA BOX с промокодами на все пять активностей за 69 рублей. Вы экономите 30 рублей или 30%. При покупке двух AFISHA BOX вы заплатите 118 рублей, то есть сэкономите 80 рублей или 40%. Что еще надо знать про коробку? Например, то, что купленный пакет промокодов возврату не подлежит — как целиком, так и по отдельности. Как долго действуют промокоды? Промокоды нужно успеть использовать до определенной даты. Аквапарк в Логойске — до 31 августа 2020 года

Веревочный городок в Логойске — до 30 сентября 2020 года Wakepark.by — до 31 августа 2020 года

Eleven — до 15 октября 2020 года

«F1-картинг» — до 31 октября 2020 года Если вдруг вы не успеете воспользоваться промокодом в аквапарк в Логойске, вам предложат другую услугу: тир, волейбол, прокат велосипедов или прохождение дополнительной трассы в веревочном городке или на скалодроме.

Как получить AFISHA BOX?

Все просто: нужно заполнить форму ниже и оплатить заказ. В течение часа после оплаты пакет промокодов придет вам на почту с подробной инструкцией по его использованию. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы не останетесь.