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На прямой линии — зампредседателя райисполкома Сергей Сороков

28.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

1 августа с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41

проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома

Сергей Витальевич Сороков.

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1 августа с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Сергей Витальевич Сороков.
 
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