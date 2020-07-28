1 августа с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41
проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Сергей Витальевич Сороков.
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На прямой линии — зампредседателя райисполкома Сергей Сороков
28.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
1 августа с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41
проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Сергей Витальевич Сороков.
(Visited 6 times, 6 visits today)
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1 августа с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Сергей Витальевич Сороков.
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