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Кому опасно есть дыню? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Дыню нельзя есть пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
По словам медика, дыня может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не рекомендуется есть этот продукт в конце приема пищи. От сладкой дыни диетолог рекомендует отказаться людям с диабетом.
Также врач отметила, что важно уметь выбирать плод. В противном случае можно приобрести дыню с нитратами или другими вредными химикатами.
Детям до двух лет вообще не стоит давать дыню, чтобы не произошло расстройство желудка, отметила Елена Соломатина.
Качественные плоды, по словам диетолога, имеют правильную форму и гладкую поверхность.
ФОТО: pixabay
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Дыню нельзя есть пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве». По словам медика,...
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