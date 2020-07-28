Кому опасно есть дыню? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Дыню нельзя есть пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

По словам медика, дыня может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не рекомендуется есть этот продукт в конце приема пищи. От сладкой дыни диетолог рекомендует отказаться людям с диабетом.

Также врач отметила, что важно уметь выбирать плод. В противном случае можно приобрести дыню с нитратами или другими вредными химикатами.

Детям до двух лет вообще не стоит давать дыню, чтобы не произошло расстройство желудка, отметила Елена Соломатина.

Качественные плоды, по словам диетолога, имеют правильную форму и гладкую поверхность.

ФОТО: pixabay









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