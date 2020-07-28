ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тревожный сигнал: международных наблюдателей не пустили - не хотят пускать и прессу

28.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МИД Беларуси массово задерживает аккредитацию журналистов иностранных СМИ

Тревожный сигнал: международных наблюдателей не пустили - не хотят пускать и прессу
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" известно минимум о 10 случаях, когда журналисты различных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявки на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного установленного срока, который дается на рассмотрение, так и не получили никакого ответа, пишет spring96.org

В результате этого иностранные журналисты пока не могут прибыть в Беларусь для работы. Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД.

В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии каронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.

Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи.


По некоторым сведениям, количество неаккредитованных журналистов иностранных СМИ составляет 14 человек. Они намеревались приехать в Беларусь для освещения впрезидентских выборов.

Белорусская ассоциация журналистов просит зарубежных коллег, которые оказались в подобной ситуации, сообщить об этом на электронную почту [email protected] Это позволит собрать больше информации о данной проблеме.

Напомним, ранее по такому же надуманному поводу якобы в связи со сложившейся эпидситуацией белорусский МИД впервые в истории суверенной Беларуси не пригласил в страну наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ, специально отправив приглашение уже после того, как в этих организациях заявили об отказе от наблюдения за выборами из-за отсутсвия своевременного приглашения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси массово задерживает аккредитацию журналистов иностранных СМИ
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому опасно есть дыню? Рассказывает врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика