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Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел ряд встреч с жителями Вороновского района
28.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На встречах с трудовым коллективом КСУП «Дотишки» и жителями деревни Нача, а также работниками администрации КСУП «Гирки» Александр Иванович сделал акцент на законотворческой деятельности белорусского Парламента. Убедительными были примеры и о значимых достижениях Беларуси в разных отраслях народного хозяйства, социальной защите населения. Шла речь и об общественно-политической ситуации в республике накануне выборов Президента. Обстановка неоднозначная. Поэтому, как подчеркнул парламентарий, придя на выборы, надо руководствоваться не только эмоциями, но и своим здравым разумом. Ведь все мы хотим жить в спокойной, динамично развивающейся стране.
Поддержали Александра Ивановича и присутствовавшие на встречах председатель райисполкома Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич. Они рассказали о положительных результатах в развитии Вороновского района за годы пятилетки, не преминув при этом осветить и проблемные вопросы, которые предстоит решать в недалекой перспективе.
Если в трудовых коллективах вопросов к выступившим не было, то жители деревни Нача были активными. В местном магазине хотелось бы больше товаров промышленной группы, в частности, цемента и гвоздей, чтобы на прилавках был и лидский хлеб. К тому же, уменьшилась торговая площадь магазина, хотя половина его отгорожена и пустует. Актуальна на сегодня и жилищная проблема: в последнее время дома в основном строятся в райцентре, а не в агрогородках и крупных деревнях. Такая политика, считают сельчане, не способствует закреплению на селе молодых специалистов и многодетных семей, тем самым сельское хозяйство лишается необходимой рабочей силы.
На все вопросы представителями районной власти были даны объективные ответы.
Викентий ЯКОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел ряд встреч с жителями Вороновского района
На встречах с трудовым коллективом КСУП «Дотишки» и жителями деревни Нача, а также работниками администрации КСУП «Гирки» Александр Иванович сделал акцент на...
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