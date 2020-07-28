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В ДЖАЗЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. Как называть мужчин торгующих собой?
Источник материала: ОНТ
Гродно. 22-летний житель пригорода попался на занятии проституцией. Молодой человек получил 50 рублей в счёт будущих услуг. Перед сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми парень предстал в «рабочей» одежде.
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Данный гражданин далеко не единственный мужчина, уличённый за последние месяцы в занятии древнейшей профессией.
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Гродно. 22-летний житель пригорода попался на занятии проституцией. Молодой человек получил 50 рублей в счёт будущих услуг. Перед сотрудниками управления...
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