В ДЖАЗЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. Как называть мужчин торгующих собой?

Источник материала: ОНТ

Гродно. 22-летний житель пригорода попался на занятии проституцией. Молодой человек получил 50 рублей в счёт будущих услуг. Перед сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми парень предстал в «рабочей» одежде.

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Данный гражданин далеко не единственный мужчина, уличённый за последние месяцы в занятии древнейшей профессией.

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