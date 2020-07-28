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«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года

28.07.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более тысячи укусов клещей с начала 2020 года. Половина случаев – дети. Специалисты санитарных служб предупреждают о высокой активности паукообразных в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года

Так, в Дзержинске пришлось повторно обработать сквер от клещей. Первый раз работы провели в марте. Площадь парка – почти 2,5 тысячи квадратных метров. Это любимое место отдыха горожан, включая домашних животных.

«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года

Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:
Этот год особенный для клещей. Во-первых, зима была для них легкая, теплая, весна и начало лета немножко для сезона были, будем говорить так, для них потеплее, но для людей похолоднее, поэтому они активизировались.

«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года

3 способа удалить клеща самостоятельно

Напомним, в случае, если вы нашли на себе клеща, нужно немедленно обратиться к врачу. Специалисты отправят паукообразное на проверку. Кстати, 18 жителей области в этом году заболели боррелиозом.

Люди в материале: Леонид Шука

 
 
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Новости Беларуси. Более тысячи укусов клещей с начала 2020 года. Половина случаев – дети. Специалисты санитарных служб предупреждают о высокой активности...
 
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