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«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более тысячи укусов клещей с начала 2020 года. Половина случаев – дети. Специалисты санитарных служб предупреждают о высокой активности паукообразных в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Дзержинске пришлось повторно обработать сквер от клещей. Первый раз работы провели в марте. Площадь парка – почти 2,5 тысячи квадратных метров. Это любимое место отдыха горожан, включая домашних животных.
Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:
Напомним, в случае, если вы нашли на себе клеща, нужно немедленно обратиться к врачу. Специалисты отправят паукообразное на проверку. Кстати, 18 жителей области в этом году заболели боррелиозом.
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«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года
Новости Беларуси. Более тысячи укусов клещей с начала 2020 года. Половина случаев – дети. Специалисты санитарных служб предупреждают о высокой активности...
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