Выборы в Беларуси: ходатайства в КГБ и задержания журналистов

Штаб Бабарико подал ходатайство об изменении меры пресечения в КГБ, при этом возле здания комитета задержали журналистов, сообщает TUT.BY .

Перед тем, как представитель штаба Мария Колесникова подала ходатайство, к зданию подъехал микроавтобус с сотрудниками ОМОНа, которые задержали журналистов «для проверки документов».

Было задержано более 10 человек - журналист TUT.BY Елена Толкачева, журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш, фотокорреспондент агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко, журналисты Reuters и ТАСС. Через полчаса всех отпустили.

Тем временем возле здания КГБ собрались люди, которые тоже подавали ходатайства. Сотрудники ОМОН предупредили, что если люди просто стоят у приемной - это будет считаться несанкционированным митингом. В ответ были предъявлены распечатанные ходатайства.

Что касается штаба Виктора Бабарико, то в ходатайстве, поданном Колесниковой, содержится просьба заменить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабарико на более мягкую, в частности на личное поручительство.

Фото TUT.BY