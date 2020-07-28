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С 1 августа вырастут бюджет прожиточного минимума и пособия на детей

28.07.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 256,1 рубля (сейчас он составляет 246,78 рубля). Новый размер БПМ будет действовать до конца октября этого года. В ближайшее время должно быть опубликовано соответствующее постановление Минтруда. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа составит 2561 рубль (сейчас — 2 467,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3585,4 рубля (сейчас — 3 454,92 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа
вид пособия размер пособия сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ

128,05

(сейчас — 123,39)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ

128,05

(123,39)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 70% БПМ

179,27

(172,75)

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ

256,1

(246,78)

256,1

(246,78)

307,32

(296,14)
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ

179,27

(172,75)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 256,1 рубля (сейчас — 246,78 рубля).

Напомним, с 1 августа также вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. 

Пропорционально росту БПМ с 1 августа изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. 

 
 
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В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 256,1 рубля (сейчас он составляет 246,78 рубля). Новый размер БПМ будет...
 
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