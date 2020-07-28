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С 1 августа вырастут бюджет прожиточного минимума и пособия на детей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 256,1 рубля (сейчас он
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа составит 2561 рубль (сейчас — 2 467,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3585,4 рубля (сейчас — 3 454,92 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 256,1 рубля (сейчас — 246,78 рубля).
Напомним, с 1 августа также
Пропорционально росту БПМ с 1 августа изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 256,1 рубля (сейчас он составляет 246,78 рубля). Новый размер БПМ будет...
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