Калинковичский хакер изобличен. Будьте бдительны

По данному поводу тогда были возбуждены уголовные дела и начались поиски киберминера. К сожалению, результаты вначале успеха не принесли. Но, как говорят, сколько веревочке не виться, а конец будет. Так и в этом случае. Спецслужбы в Беларуси в очередной раз доказали, что они не напрасно едят свой хлеб и способны изобличить любое преступление даже в области киберпреступности.

Телеканал ОНТ в передаче «Контуры» 26 июля сообщил: «Эта история стала достаточно громкой в стране и очень громкой в Мозыре. В мае прошлого года на сайт Следственного комитета поступило электронное сообщение. Заминирована администрация района. И если руководителя района срочно не отстранят от должности – всё взлетит на воздух. А спустя 4 дня сообщение пришло на сайт МЧС. Взорваться на этот раз должно было здание Мозырского районного суда. На месте работали специалисты. Взрывных устройств не нашли. Стали искать «электронного» террориста. Задержали несколько человек, но проверка показала, что писем с угрозами они не отправляли».

Комментируя в «Контурах» ход расследования данного киберпреступления, начальник следственного отдела управления КГБ по Гомельской области Владимир Жогло рассказал: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий Комитетом государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел достоверно установлено, что автором данных сообщений является 30-летний неработающий житель города Калинковичи Андрей Захаревич».

Как стало известно из телепередачи, калинковичский «электронный» террорист не сопротивлялся. По его словам, парень таким образом хотел отомстить своим якобы обидчикам. По версии следствия, он использовал их личные данные и отправлял от их имени сообщения о готовящихся терактах. В одном случае решил усложнить жизнь женщине, которая думала приобрести половину дома у его матери. Другому отомстил за рекламу новых окон, цена на которые ему не понравилась. В итоге – минирование от имени предпринимателя.

Остается только представить, что пришлось пережить людям, которых обвинили в угрозе терактами.

Однако это не все. В ходе следствия оказалось, что наш мстительный земляк – настоящий хакер, и его вредительство своим якобы обидчикам всего лишь малая доля его незаконной деятельности.

В ходе расследования у него были обнаружены флешки и специальные программы. Оперативники даже не ожидали, что задержали крупного специалиста в области похищения чужих персональных данных.

Как стало известно, потом на специальных форумах и ресурсах он купил продвинутое программное обеспечение. Там же, вероятно, приобрел и персональные данные своих «обидчиков», чтобы, как он считал, жестоко и безнаказанно отомстить.

Калинковичский хакер, как рассказал в «Контурах» старший следователь по особо важным делам управления КГБ по Гомельской области Сергей Коржов: «Всего за 6 лет собрал более 1 миллиона записей. Больше всего потерпевших – в США. А еще граждане Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Китая и других стран. За свою противоправную деятельность он получал вознаграждение в криптовалюте. Иногда сам покупал товары в интернет-магазинах, используя чужие карточки. На электронном кошельке Захаревича обнаружены свыше 420 биткоинов. Это 3 миллиона 800 тысяч долларов».

«Плел» свои сети в мировой паутине наш земляк в однокомнатной квартире, в которой проживал вместе с матерью. По ходу появления теневых доходов начал строить дом, купил машину. Официально нигде не работал. А когда узнал, что знакомый написал про него в налоговую инспекцию, заказал от его имени в интернете наркотики.

Теперь за содеянное придется отвечать в полной строгости с буквой Закона.

Однако правоохранители предупреждают и законопослушных граждан: «Будьте бдительны! Не попадитесь на удоч ку кибермошенников!»

В тех же «Контурах» 26 июля заместитель начальника управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев рассказал: «Практически все киберпреступления совершаются с использованием так называемых дропов – подставных лиц. Известны случаи, когда граждане передавали свои данные и становились потерпевшими. Многие персональные данные, в том числе и паспортные, можно использовать, чтобы зарегистрировать подставной электронный кошелёк и для последующего вывода похищенных денежных средств. Кроме того, данные могут быть использованы для создания подставных аккаунтов в социальных сетях и фейковых записей. На иных ресурсах, в онлайн-казино».

Данными вашего паспорта или банковской карточки может воспользоваться преступник с любого континента. Спросите, как персональные данные могут попасть к злоумышленникам? Очень просто. Конечно, их могут банально украсть. Но, скорее всего, как показывает общественная практика, вы сами сообщите и покажете им все необходимое. Например, через сеть Интернет, когда введете номер карты или личный номер паспорта в сомнительном приложении телефона. То, что с вашей карты попросту спишут наличные деньги, это еще полбеды. Последствия могут быть гораздо хуже. На все эти данные, к примеру, могут взять кредит или оформить подставную фирму за рубежом. А это уже, как понимаете, совсем другие размеры финансовой катастрофы.

Безналичные и международные платежи посредством Интернета – реальность сегодняшнего дня. Бесспорно, что это удобно и делает продавцов и покупателей ближе, как и то, что современные паспорта открывают границы и предоставляют массу возможностей. Однако необходимо осознавать, что такую же возможность получают и разного рода проходимцы. Поэтому нужно надежно хранить, как и оригиналы документов, свои паспортные данные и данные своих карт.

Одним словом, будьте бдительны.

Алесь ИВАНЕКО.