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В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня

28.07.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История со счастливым финалом. В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня. Жеребец по кличке Вайзор принадлежит Рассвесткой школе. В один из дней питомец бесследно пропал. После безуспешных поисков к спасательной операции подключились милиционеры. В этот же день лошадь была найдена в соседнем агрогородке Домоткановичи. Как выяснилось, жеребец чего-то испугался, сорвался с привязи и отправился в путешествие. 25 километров для скакуна оказались не расстоянием. Приключения "беглеца" закончились камбэком в родное стойло.  
 
 
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История со счастливым финалом. В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня. Жеребец по кличке Вайзор принадлежит Рассвесткой школе. В один...
 
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