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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня История со счастливым финалом. В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня. Жеребец по кличке Вайзор принадлежит Рассвесткой школе. В один...

История со счастливым финалом. В Клецком районе правоохранители помогли разыскать пропавшего коня. Жеребец по кличке Вайзор принадлежит Рассвесткой школе. В один из дней питомец бесследно пропал. После безуспешных поисков к спасательной операции подключились милиционеры. В этот же день лошадь была найдена в соседнем агрогородке Домоткановичи. Как выяснилось, жеребец чего-то испугался, сорвался с привязи и отправился в путешествие. 25 километров для скакуна оказались не расстоянием. Приключения "беглеца" закончились камбэком в родное стойло.