На «Борисов-арене» обсудили социальную инфраструктуру, жилищные вопросы и безопасность в интернете

Источник материала: ОНТ

Социальная инфраструктура, жилищные вопросы и безопасность в интернете. Борисов включился в республиканский проект «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В открытом диалоге приняли участие более ста молодых людей.

Собрались на «Борисов-арене», но говорили об образовании и медицине. В райцентре с каждым днем становится все комфортнее жить и работать. Например, детский корпус больницы откроется в Борисове в следующем году. Здесь смогут принимать также пациентов из Березинского и Крупского районов.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского районного исполкома: «Это, действительно, очень важный объект для нас. Это является 2-й очередью строительства всего задуманного из того, что делается в Борисове. Мы недавно открыли первый пусковой. Где стоит практически одно диагностируемое оборудование. Детское отделение будет лечить все болезни. Да, это центральная больница у нас находится. Новый совершенно корпус. Там дальше есть третья очередь – это будет станция переливания крови».

Говорили о работе для молодых специалистов и жилье. Сегодня более тысячи многодетных семей в Борисовском районе стоит в очереди. Половина должна получить свои метры уже в этом году. Скоро должен появиться и жилищный кооператив для медработников.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома: «На сегодня день мы уже заложили строительство нового дома для кооператива медиков. Для того, чтобы медики могли закрепиться у нас в Борисове, иметь свой угол, иметь свою крышу, иметь свои стены. Дальше это распространится на молодых специалистов – учителей».

Александр Шипуло, зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания: «Мы сами являемся пациентами, хотелось бы, чтобы мы обращались к таким ребятам, которые не ездят с места на место, а работают в одном месте, набираются опыта, а мы им помогаем путем интересной работы, достойной зарплаты, современного оборудования, ну и самое, что для молодой семьи немаловажно, это, конечно, отдельного жилья».

Разговор вышел серьезный. Представители власти и депутаты отметили: молодежь сегодня волнуют недетские вопросы, они готовы их обсуждать.

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