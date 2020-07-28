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На «Борисов-арене» обсудили социальную инфраструктуру, жилищные вопросы и безопасность в интернете
Источник материала: ОНТ
Социальная инфраструктура, жилищные вопросы и безопасность в интернете. Борисов включился в республиканский проект «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В открытом диалоге приняли участие более ста молодых людей.
Собрались на «Борисов-арене», но говорили об образовании и медицине. В райцентре с каждым днем становится все комфортнее жить и работать. Например, детский корпус больницы откроется в Борисове в следующем году. Здесь смогут принимать также пациентов из Березинского и Крупского районов.
Говорили о работе для молодых специалистов и жилье. Сегодня более тысячи многодетных семей в Борисовском районе стоит в очереди. Половина должна получить свои метры уже в этом году. Скоро должен появиться и жилищный кооператив для медработников.
Разговор вышел серьезный. Представители власти и депутаты отметили: молодежь сегодня волнуют недетские вопросы, они готовы их обсуждать.
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Социальная инфраструктура, жилищные вопросы и безопасность в интернете. Борисов включился в республиканский проект «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В открытом...
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