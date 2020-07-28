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Сергей Черечень в речи на БТ раскритиковал "Табакерки" и "Дана холдинг"

28.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В своей речи на БТ вечером 28 июля Сергей Черечень раскритиковал слияние государства с отдельными бизнесменами.



Как пример он упомянул вездесущие "Табакерки", но не решился назвать владельца этой сети — Алексея Олексина. Кандидат в президенты упомянул, что белорусы писали петиции против "Табакерок", но власти проигнорировали эти обращения, передает "Еврорадио".

Также раскритиковал он и сербскую компанию "Дана холдинг". По словам политика, эта компания получает без тендеров лакомые кусочки в Минске и застраивает их. При этом, по словам Черечня, "Дана холдинг" обещает чуть ли не жилье с гондолами, как в Дубае, а строит обычные дома и даже без парковок.

"Если власть выдает приближенным особые привилегии — это коррупция", — констатировал он. По словам Черечня, бизнес заинтересован в отсутствии коррупции.
 
Теги: Минск
 
 
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В своей речи на БТ вечером 28 июля Сергей Черечень раскритиковал слияние государства с отдельными бизнесменами.
 
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