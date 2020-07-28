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В Витебске Синалойская молочная змея пробралась в квартиру

28.07.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Необычный, яркий, но не опасный гость попал в квартиру  по улице Жесткова в Витебске. Речь о Синалойской молочной змее … это сейчас уже известно, что это редкая для нашего региона рептилия,  и благо она не ядовита. Но хозяевам, было не до веселья и любознательности, когда они увидели такую гостью. Номер службы спасения быстро был набран и быстро на пороге появились спасатели. Бойцы МЧС нашли змею яркого окраса. И сейчас эту пеструю красоту приютил Витебский зоопарк, говорят временно, может найдется владелец такой экзотики.

 
Теги: Витебск
 
 
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Необычный, яркий, но не опасный гость попал в квартиру  по улице Жесткова в Витебске. Речь о Синалойской молочной змее … это сейчас уже известно, что это редкая для...
 
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