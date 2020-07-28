ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

28.07.2020 17:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объективный срез. 28 июля в Минске рассказали, как будет проходить национальный экзитпол во время президентских выборов. Инициатором социологического исследования выступил Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».  

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Опрос на выходе из избирательных участков в день основного голосования проведет Молодежная лаборатория социологических исследований.  

Организация имеет соответствующую аккредитацию, а кроме этого и опыт электорального анализа во время избирательных кампаний 2010 и 2015 годов.   

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

В штате лаборатории – социологи, политологи и научные консультанты. Методика опроса и формула расчета соответствует признанным в мире стандартам. За проведением экзитпола будут следить международные и национальные эксперты.   

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета международных организаций:  
Мы получим объективные результаты, во всяком случае такой опыт у нас уже был. Как было уже сказано, полученные результаты практически полностью совпали с официальными результатами. Особенно можно отметить то, что они практически были идентичны результатам, полученными зарубежными независимыми организациями, которые проводили экзитпол.  

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Игорь Пинчук, научный консультант исследования:  
Нам необходимо задействовать порядка 300 избирательных участков, на которых будут стоять наши интервьюеры. Совокупный выбор респондентов прогнозируемый – сколько всего получится опросить за этот день – это более 12 тысяч человек.  

Как осуществляется отбор граждан: интервьюер не может опрашивать каждого выходящего из участка. Для этого закладывается определенный шаг, с которым они работают. Вышел человек из избирательного участка, и интервьюер, в соответствии со своим шагом, отсчитывает необходимое количество человек.  

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:  
Чтобы сохранить все стандарты соответствия, международные стандарты, нужны не только национальные наблюдатели, кроме исполнителей и так далее, нужны еще международные наблюдатели из профильных организаций из других стран, имеющие опыт.  

Мы разослали приглашения во многие страны: Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша и так далее. Разослали приглашения – многие откликнулись.  

С удостоверением, в брендированной форме и полной санитарной экипировке. Продемонстрировали и то, как будет выглядеть интервьюер.  

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Дабы избежать провокаций, каждый, кто официально уполномочен проводить экзитпол, должен иметь и предоставлять спецразрешение.  

К слову, от Молодежной лаборатории социологических исследований опросы проводить будут порядка тысячи специалистов.  

Люди в материале: Павел Алекса, Игорь Пинчук, Владимир Перцов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Объективный срез. 28 июля в Минске рассказали, как будет проходить национальный экзитпол во время президентских выборов. Инициатором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 28.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика