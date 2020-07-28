|
«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Объективный срез. 28 июля в Минске рассказали, как будет проходить национальный экзитпол во время президентских выборов. Инициатором социологического исследования выступил Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Опрос на выходе из избирательных участков в день основного голосования проведет Молодежная лаборатория социологических исследований.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета международных организаций:
Игорь Пинчук, научный консультант исследования:
Как осуществляется отбор граждан: интервьюер не может опрашивать каждого выходящего из участка. Для этого закладывается определенный шаг, с которым они работают. Вышел человек из избирательного участка, и интервьюер, в соответствии со своим шагом, отсчитывает необходимое количество человек.
Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Мы разослали приглашения во многие страны: Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша и так далее. Разослали приглашения – многие откликнулись.
С удостоверением, в брендированной форме и полной санитарной экипировке. Продемонстрировали и то, как будет выглядеть интервьюер.
Дабы избежать провокаций, каждый, кто официально уполномочен проводить экзитпол, должен иметь и предоставлять спецразрешение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси
Новости Беларуси. Объективный срез. 28 июля в Минске рассказали, как будет проходить национальный экзитпол во время президентских выборов. Инициатором...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)