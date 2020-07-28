"Аморальные" - брестские власти требуют прекратить продажу маек с автозаками









Радыё Свабода » такие футболки продаются в магазине «Князь Вітаўт», владельцем которого является Олег Чапаров. Как пишет «» такие футболки продаются в магазине «Князь Вітаўт», владельцем которого является





«Я получил заказное письмо через почту, в котором была официальная бумага. Этот документ от Брестского горисполкома, и он подписан первым заместителем главы горисполкома В. В. Кравчуком. Написано, что рассматривается вопрос Брестским горисполкомом по наличию в рекламе футболок» Welcom to Belarus», которые мы продаем, признаков ненадлежащей рекламы», — рассказал он.





В письме сказано, что горисполком рассмотрел вопрос о наличии признаков ненадлежащей рекламы в рекламе маек «Welcome to Belarus», которую магазин размещал ранее на youtube-канале «Народный репортер» и в социальных сетях.





Власти направили запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а вскоре получили ответ, в котором говорится, что «Реклама, содержащая приветствие и приглашение посетить Беларусь, выраженное словами «Welcome to Belarus» в сочетании с графическим изображением спецтранспорта, используемого для перевозки подозреваемых и обвиняемых (автозак), фактически приравнивает образ страны к этому спецтранспорту, что является проявлением неуважения к стране, уничижительным, искаженным и аморальным действием».





Также поясняется, что реклама подобного рода создает негативный образ страны, а также «фактически позорить образ страны, создает условия для разжигания социально-политических конфликтов и не соответствует нравственному принципу уважения к Родине».





Представители горисполкома предупредили, что если продажа этих футболок продолжится, то «горисполком начнет административный процесс по ч. 1 ст. 12.15 КоАП (Нарушение законодательства о рекламе).