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На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика и перевернулся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заводском районе опрокинулся грузовик, перевозивший песок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За рулем был 31-летний водитель.
ЧП произошло на Партизанском проспекте в районе пересечения с улицей Кулешова. Прицеп самопроизвольно отцепился от грузовика, врезался в Nissan и перевернулся.
Авария на некоторое время парализовала движение на проспекте. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. В Заводском районе опрокинулся грузовик, перевозивший песок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За рулем был 31-летний водитель....
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